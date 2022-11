Fort Worth (SID) - Die Griechin Maria Sakkari und US-Open-Halbfinalistin Aryna Sabalenka (Belarus) sind jeweils mit einem knappen Sieg in die WTA-Finals in Fort Worth/Texas gestartet. Die an Nummer fünf gesetzte Sakkari gewann einen Tiebreak-Krimi gegen Jessica Pegula (USA) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Sabalenka startete mit einem 3:6, 7:6 (7:5) gegen die Tunesierin Ons Jabeur in die Gruppenphase.

Bei den WTA-Finals, nach den Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld höchstdotierte Tennisturnier, wird zunächst in zwei Vierergruppen gespielt. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Deutsche haben sich nicht qualifiziert.