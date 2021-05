Köln (SID) - Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka (23) ist auch in ihrem zweiten WTA-Turnier nach dem Triumph von Melbourne vorzeitig gescheitert. Die an Nummer zwei gesetzte Japanerin musste sich in Madrid in der zweiten Runde der Tschechin Karolina Muchova mit 4:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Zuvor hatte Osaka Ende März bei den Miami Open im Viertelfinale gegen die Griechin Maria Sakkari glatt in zwei Sätzen verloren.