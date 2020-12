Köln (SID) - Zwei Tage nach der Profitour der Männer hat auch die WTA-Tour der Frauen den Turnierplan für die ersten sieben Wochen des neuen Jahres bekannt gegeben. Die Tennissaison beginnt demnach am 5. Januar in Abu Dhabi, in der Woche vor den Australian Open sind wie auf der ATP-Tour ab dem 1. Februar ebenfalls in Melbourne zwei Vorbereitungsturniere angesetzt.

Die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 8. Februar und damit drei Wochen später als geplant startet, findet bei den Frauen in Dubai statt (10. bis 13. Januar). Die Männer spielen zeitgleich in Doha um die verbliebenen Plätze im Hauptfeld von Melbourne. Die Turniere im neuseeländischen Auckland und in Shenzhen/China fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Ab dem 15. Januar sollen die Profis in Melbourne einreisen und die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne absolvieren. Über den Turnierkalender nach den Australian Open will die WTA später informieren. Die Männer auf der ATP-Tour beginnen ihre Saison am 5. Januar in Antalya/Türkei und Delray Beach/USA.