Köln (SID) - Chancenlos war Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde des WTA-Turniers im rumänischen Cluj-Napoca. Sie verlor gegen die Rumänin Irina Maria Bara glatt mit 2:6 und 3:6.

Beim olympischen Tennisturnier in Tokio war Friedsam in der zweiten Runde an der French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland mit 1:6 und 1:6 gescheitert.