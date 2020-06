München/Alabama – Im College-Football-Team der Alabama Crimson Tide wurden Berichten zufolge fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der örtliche TV-Sender "CBS 42" berichtet, seien die Tests am Dienstag vorgenommen worden. Am Donnerstag habe man den Spielern dann die positiven Testergebnisse mitgeteilt.

Besonders brisant: Einen Tag nach den Tests haben knapp 50 Spieler der Crimson Tide ein gemeinsames Workout durchgeführt, obwohl die Southeastern Conference (SEC), der die University of Alabama angehört, Team-Workouts erst ab dem 8. Juni gestattet. Die Spieler sollen ihr gemeinsames Training unabhängig von ihrer Universität in ihrer Freizeit unter sich vereinbart haben. Nun müssen wahrscheinlich alle teilnehmenden Spieler vorsorglich in häusliche Quarantäne gehen.

Namen der Infizierten nannte der Sender nicht, es soll sich allerdings um einen Quarterback, einen Lineman und "einige Skill-Position-Spieler" handeln. Alle fünf positiv getesteten Spieler hätten keine Symptome gezeigt.

