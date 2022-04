College-Football

München - Alexander Honig gilt als großes deutsches Quarterback-Talent. Er bekam ein Stipendium von der Top-Universitäts-Mannschaft TCU Horned Frogs, wartet allerdings nach seinem ersten Jahr noch auf seinen ersten Einsatz. Honig zieht nun einen Positionswechsel in Betracht.

"Die neuen Coaches wollten, dass ich Tight End ausprobiere, um so meine Athletik und meine Größe zu nutzen", verrät er im Interview mit dem Magazin "Crunchtime". "Ich habe schon mit Head Coach Dykes darüber geredet und ihm ist es eigentlich egal, was ich mache. Er ist aber überzeugt, dass ich auf Tight End in diesem Jahr schon Spielzeit bekommen und so dem Team helfen kann."

Als Quarterback hingegen würde er wohl weiterhin nur als Backup fungieren: "Der Coach sagte mir aber auch, wenn ich zum Camp fit werde, bekomme ich meine Chance auf QB. Dann werden wir schauen, auf welcher Position im Depth Chart ich mich hinarbeiten kann. Ich werde wohl als QB in den Frühling gehen und wenn die Chance zu spielen auf einer anderen Position größer ist, werde ich diese nutzen."

Sprung in die NFL könnte auf anderer Position "einfacher" sein

Honig hatte sich vergangene Saison zwei Ermüdungsbrüche im Fuß zugezogen. Er könne sich durchaus vorstellen, auf einer anderen Position als der des Quarterbacks später den Sprung in die NFL zu schaffen: "Ich denke, auf einer anderen Position ist es vielleicht sogar einfacher – auch weil ich durch meine Größe und meine Athletik anderen gegenüber einen Vorsprung habe."

Grundsätzlich aber sei er "vom Herzen her schon immer Quarterback gewesen und versuche in dieser Position bei TCU Fuß zu fassen und mir meinen Platz zu erarbeiten. Wie weit ich dann komme oder wo es mich hin verschlägt, das werden die nächsten zwei bis drei Jahre zeigen."

Du willst die wichtigsten Football-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.