College-Football

München - Im April diesen Jahres könnte ein weiterer Deutscher den Sprung in die NFL schaffen. Amon-Ra St. Brown hat bekanntgegeben, dass er am diesjährigen Draft teilnimmt. Das verkündete der Deutsch-Amerikaner auf seinen Social-Media-Kanälen.

"Nachdem ich in den letzten Wochen mit mir gekämpft habe, habe ich mich jetzt dazu entschieden, meine Senior Season auszusetzen und am NFL Draft 2021 teilzunehmen", erklärt St. Brown seine Entscheidung.

Er könnte somit nach Jakob Johnson, Mark Nzeocha und seinem Bruder Eqaunimeous St. Brown der vierte aktive NFL-Spieler mit deutschen Wurzeln werden. In dieser Saison fing der Wide Receiver der University of South Carolina in sechs Spielen 41 Bälle für 478 Yards und sieben Touchdowns.

