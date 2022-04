München/New Orleans - Im College Football scheint sich eine wichtige Entscheidung anzubahnen. So soll sich der Neffe der ehemaligen NFL-Quarterbacks Eli und Peyton Manning, Arch Manning, nun auf drei Colleges festgelegt haben, die sich Hoffnungen auf seine Unterschrift machen können, wie die auf College-Sport fokussierte Seite "On3" berichtet.

Der Quarterback-Prospect hat offenbar die Universitäten von Texas, Alabama und Georgia in die engere Wahl gezogen, nachdem er diese in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach besucht hatte.

Auch die Universität von Virgina könnte noch Außenseiterchancen haben, da Mannings Schwester dort eingeschrieben sein soll und auch Mannings Mutter dort ihren Abschluss gemacht habe.

Arch Manning: Zeitplan für die Entscheidung steht noch nicht

Dem Bericht zufolge wurden zwar keine Universitäten endgültig ausgeschlossen, jedoch spricht die Tatsache, dass der Quarterback wiederholt die Universitäten von Texas, Alabama und Georgia besucht habe, dafür, dass seine Entscheidung zwischen diesen Colleges fallen werde.

Einen genauen Zeitplan für Mannings Entscheidung scheint es noch nicht zu geben, jedoch wird erwartet, dass der Spielmacher sich noch vor dem Beginn seiner letzten High-School-Saison entscheiden wird.

Arch Manning: Womöglich ist auch im August noch alles offen

Ein nicht näher benannter Insider sagt aber, der Teenager sei "hin- und hergerissen": "Er kann sich vorstellen, an jeder dieser drei Schulen zu landen. Aber ich denke nicht, dass er jetzt schon so weit ist, sich festzulegen."

Weiter heißt es: "Ob sich das bis August ändern wird? Vielleicht. Aber so wie ich es verstehe, hat Arch ihm nahestehenden Menschen gesagt, dass er noch länger brauchen könnte."

Der wohl vielversprechendste High-School-Quarterback der vergangenen Jahre steht vor seinem letzten Jahr an der Isidore Newman High School. In seinen drei Spielzeiten als Starter führte Manning die "Greenies" jedes Jahr in die Playoffs.

Das Team um Quarterback Manning wird am 17. September mit einem Heimspiel in die Saison starten.

