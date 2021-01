College-Football

München - Normalerweise taucht der Name von Jim Harbaugh immer auf, wenn in der NFL ein Trainerposten offen ist. In diesem Jahr ist das jedoch nicht der Fall und der Grund dafür ist nun klar: Der Ex-Trainer der San Francisco 49ers hat seinen Vertrag bei den Michigan Wolverines bis 2025 verlängert.

Das hat die Universität nun offiziell bestätigt. "Ich glaube weiterhin daran, dass Jim der richtige Mann ist, um unser Programm zu Big Ten und College Playoff Titeln zu führen", sagte Warde Manuel, Athletikdirektor der University of Michigan.

Harbaugh war 2015 zu den Wolverines gewechselt und hat bisher eine Bilanz von 49 Siegen und 22 Niederlagen. Bisher tut er sich aber noch schwer, gegen große Teams wie Ohio State zu gewinnen. Diesen Makel will er in den kommenden fünf Jahren nun ablegen.

