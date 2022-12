College-Football

München - Was für ein Thriller im Championship Game für den Titel in der Big 12. Die Underdogs der Kansas State Wildcats haben den zuvor ungeschlagenen TCU Horned Frogs in der Overtime die erste Saisonniederlage zugefügt.

Zunächst stoppte die Defense der Wildcats die Horned Frogs vier Mal Zentimeter vor der eigenen Endzone. Im Gegenzug versenkte dann Kansas-Kicker Ty Zentner das entscheidende Field Goal zum 31:28.

Bereits zur Halbzeit lag Kansas auf Upset-Kurs, führte nach zwei Vierteln mit 14:10. Vor allem die Defense spielte immer wieder groß auf. Nach der Pause sorgte Wide Receiver RJ Garcia II mit einem Touchdown-Catch in der zweiten Etage sogar für eine Two-Score-Führung.

TCU rettet sich in die Verlängerung

TCU steckte aber nicht auf, kam erst durch einen muffed Punt der Wildcats in Position und verkürzte, musste im Schlussviertel aber den nächsten Touchdown wegstecken. Quarterback Max Duggan führte das Comeback zwei Minuten vor Schluss an und lief selbst in die Endzone. Auch die anschließende Two-Point-Conversion brachte er an den Mann.

Am Ende nützen aber auch seine 251 Yards und je ein Touchdown durch die Luft so wie am Boden nichts. In der Overtime schaffte er es in vier Versuchen nicht, die Goalline der Wildcats zu durchbrechen.

Mit der ersten Niederlage stehen die Horned Frogs nun bei einer Bilanz von 12-1. Inwiefern diese Niederlage die Playoff-Hoffnungen beeinflusst, wird sich zeigen.

Kansas State erhält in dieser Saison keine Chance mehr auf das National Championship Spiel, darf das Jahr aber mit einem Ring für den Big-12-Titel schmücken.