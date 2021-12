München – Versucht sich Jason Garrett im College-Football? Der zuletzt bei den New York Giants entlassene Coach ist angeblich bei der Duke University im Gespräch. Das berichtet der "The News & Observer".

Allerdings hat Garrett, der bei den Giants Offensive Coordinator war und bislang noch kein College-Team trainiert hat, Konkurrenz. Auch Offensive Coordinator Tony Elliott von der Clemson, Defensive Coordinator Mike Elko (Texas A&M) und East-Carolina-Coach Mike Houston sollen bei den Duke Blue Devils auf der Liste der Kandidaten stehen.

Trennung von Cutcliffe

Die Universität hatte sich im vergangenen Monat in beiderseitigem Einvernehmen von David Cutcliffe getrennt, der seit 2008 Duke-Trainer war.

Die Suche des Teams hat seitdem nicht so viel Aufmerksamkeit erregt wie die der LSU und der USC. Das könnte sich mit Garrett, der vor seinem Engagement in New York neun Saisons lang Head Coach beiden Dallas Cowboys war, ändern.

Du willst die wichtigsten College-Football-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.