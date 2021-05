Austin/München - Trauer um College-Talent Jake Ehlinger.

Der Bruder des früheren Longhorns-Quarterback Sam Ehlinger wurde am Donnerstag tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, sei Ehlinger nicht Opfer eines Verbrechens geworden.

Der Linebacker kam 2019 aus Westlake nach Texas, kam in den vergangenen beiden Jahren allerdings nicht zum Einsatz. In einem Statement teilten die Longhorns mit, dass sie Ehlingers Tod "zutiefst erschüttert" habe.

Bruder Sam von Colts gedraftet

"Jake war eine herausragende Persönlichkeit und brachte alles mit, was man von einem College-Athleten erwarten kann. Ihm bedeutete es alles ein Longhorn zu sein und er hatte alles verinnerlicht, um ein Teil davon zu sein", sagte Coach Steve Sarkisian.

Jakes Bruder Sam wurde am vergangenen Samstag in der sechsten Runde von den Indianapolis Colts gedraftet und als sein Name aufgerufen wurde, erschien auf dem Monitor fälschlicherweise ein Bild seines nun verstorbenen Bruders. "Jake verdient die Aufmerksamkeit dieser Welt", meinte Ehlinger nach diesem Missgeschick mit einem traurigen Schmunzeln.

Die Colts zeigten sich ebenfalls bestürzt vom Tode des Bruders ihres neuen Quarterbacks. "Es gibt keine magischen Worte in einem solchen Moment, aber wir können jetzt für Sam da sein und ihn unterstützen", erklärte Colts-Coach Frank Reich.

