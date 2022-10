College-Football

München/Clemson - Aus zwei ungeschlagenen Teams wird eins. Die Syracuse Orange schnupperten lange am Upset - im Duell mit den Clemson Tigers behielten die Favoriten aus South Carolina aber nach einem aufsehenerregenden Comeback am Ende mit 27:21 die Oberhand.

Die an 14 gesetzten "Orange Men" aus Syracuse erzielten all ihre Punkte in der ersten Hälfte, die Offense um Quarterback Garret Shrader fiel im zweiten Durchgang aber völlig in sich zusammen. Bis dahin erzielte der Quarterback einen Touchdown am Boden und einen durch die Luft.

Clemson: Comeback mit Ersatz-Quarterback

D.J. Uiagalelei erwischte einen rabenschwarzen Tag mit zwei Interceptions und einem Fumble, der von Syracuse für 90 Yards zurückgetragen wurde. Mitte des dritten Viertels folgte die Höchststrafe: Ersatzmann Cade Klubnik übernahm und drehte das Spiel.

Unter seiner Führung kamen die Tigers nach 10:21-Rückstand zurück. Überragender Akteur aber war Running Back Will Shipley mit 172 Yards am Boden und zwei Touchdowns. Syracuse machte sich das Leben mit zu vielen Strafen selber schwer, im letzten Drive warf Shrader schließlich die spielentscheidende Interception.

Clemson schraubt die Bilanz damit auf 7-0 hoch, Syracuse steht nun bei 5-1.

In der kommenden Woche empfangen die "Orange Men" Notre Dame, die Tigers haben spielfrei und müssen danach zu Notre Dame.

