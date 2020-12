College-Football

München/Notre Dame - Die Mannschaft der Notre Dame Fighting Irish steht als erster Teilnehmer des ACC Championship Games fest. Durch eine erneute Veränderung des Spielplans ist der erste Finaleinzug des Traditions-Colleges nicht mehr zu verhindern.

Grundlage für die überraschende Entscheidung der Top-5-Conference ist eine Kürzung des verbleibenden Spielplans, durch die die Fighting Irish nur noch ein Spiel absolvieren müssen.

Da Notre Dame die Saison in der ACC bislang als einzige Mannschaft ohne Niederlage absolvierte, ist die Teilnahme bereits gesichert.

Integrität soll gewahrt werden

"Um die Integrität des Championship Games aufrechtzuerhalten, werden die drei verbleibenden Mannschaften anhand eines neun Partien umfassenden Conference-Spielplans bewertet", erklärte die ACC in einem Statement.

Ursprünglich hätten die drei betreffenden Teams - Notre Dame, Clemson und Miami - jeweils noch zwei Spiele absolvieren müssen, so fällt die Entscheidung um die Besetzung des Finales bereits an diesem Wochenende.

Für Notre Dame ist es die erste Teilnahme am Finalspiel der ACC, normalerweise trägt die Hochschule ihre Spiele ohne die feste Zugehörigkeit einer NCAA-Konferenz aus. Durch die Corona-Pandemie entschieden sich die Verantwortlichen in diesem Jahr für eine Teilnahme in der ACC.

H I S T ☘️ R Y @NDFootball will play for a conference championship for the first time in program history 🏆 pic.twitter.com/bEtLS3N0SE — ACC Network (@accnetwork) December 1, 2020

Clemson reicht Sieg, Miami muss auf Fehler hoffen

Die Clemson Tigers, die ihre einzige Saisonniederlage gegen Notre Dame hinnehmen mussten, können am Samstag mit einem Sieg gegen die Virginia Tech Hokies ebenfalls in das Championship Game einzuziehen.

Auf eine Niederlage der Tigers hoffen hingegen die Miami Hurricanes, die gleichzeitig gegen die Blue Devils der Duke University gewinnen müssten.

Finale am 19. Dezember

Anders als die übrigen Power-5-Konferenzen bestimmt die ACC in diesem Jahr ihre Championship-Teilnehmer nicht mithilfe von Divisionen, sondern anhand des "winning percentage" (Prozentzahl der siegreichen Spiele; Anm. d. Red.).

Da jeweils eine Partie der drei Teams im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, erhofft sich die ACC durch die Kürzung des Spielplans eine gerechte Lösung für die Besetzung des Championship Games.

Das Finale der ACC, das auch einen wegweisenden Charakter für die College-Football-Playoffs hat, wird am 19. Dezember im "Bank of America Stadium" in Charlotte ausgetragen.

