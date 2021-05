München - Ende August ist es wieder soweit, dann startet die neue College-Football-Saison.

Und nun steht auch fest, wann und gegen wen Titelverteidiger Alabama Crimson Tide in die Saison startet. Eröffnet wird die Spielzeit für die Truppe von Head Coach Nick Saban mit einem Spiel gegen Miami. Am 4. September geht es in Atlanta gegen die Hurricanes.

Alabama demütigte Mercer

Eine Woche später steht dann das erste Heimspiel für Alabama auf dem Programm: Am 11. September empfangen die Crimson Tide die Mercer Bears. Erst zum vierten Mal in der Geschichte der Serie treffen die beiden Teams dabei aufeinander, bislang hat Alabama alle Spiele gewonnen.

In der letzten Begegnung, im November 2017, demütigten die Crimson Tide ihren Gegner mit 56:0.

