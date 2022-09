College-Football

München - Alabama Crimson Tide stellt auch in der neuen NFL-Saison die meisten Spieler von einem College. Insgesamt 58 Akteure, die in ihrer College-Zeit bei Alabama aufliefen, waren am ersten Spieltag in aktiven Kadern der 32 NFL-Teams - Bestwert unter allen Colleges.

Zu den prominentesten Ex-Alabama-Spielern gehören Julio Jones (Wide Receiver, Tampa Bay Buccaneers), Derrick Henry (Running Back, Tennessee Titans) oder Jalen Hurts (Quarterback, Philadelphia Eagles).

LSU und Ohio State stellten je 52 Spieler, Georgia 44. Für Alabama ist es das sechste Jahr in Folge mit den meisten aktiven NFL-Spielern.

