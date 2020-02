München - Utah State Linebacker Tipa Galeai wird beim NFL Scouting Combine nicht teilnehmen dürfen. Wie Tom Pelissero vom NFL Network berichtet, darf der Linebacker aufgrund einer früheren Anklage in Indianapolis weder am Training teilnehmen, noch wird es ihm erlaubt sein, Medieninterviews zu führen.

Galeai wurde wegen eines Angriffs auf zwei männliche Studenten im Jahr 2017 angeklagt und für schuldig befunden. Damals spielte er noch für Texas Christian, wurde jedoch kurz darauf vom Team entlassen und in den Bundesstaat Utah versetzt.

Dennoch wird sich Galeai in Indianapolis mit Teams treffen und am Pro Day seiner Schule trainieren. "Tipa freut sich über die Gelegenheit, nach Indianapolis zu fahren und sich mit NFL-Teams zu treffen", sagte Galeais Agent Simms in einer Erklärung über Pelissero. "Er wird auf seinen Pro Day warten, um auf dem Spielfeld Übungen zu machen."

Letztes Jahr verbot die Liga zunächst drei Spielern, überhaupt am Combine teilzunehmen. Schlussendlich wurde diese Restriktion etwas gelockert, sodass es den Spielern nun erlaubt ist, sich zumindest mit den Teams zu treffen.

