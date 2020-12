München - Ereignisreiche Wochen liegen hinter Sarah Fuller von den Vanderbilt Commodores. Die Kickerin schrieb Geschichte, als sie als erste Frau in einem Spiel der Power Five Conference zum Einsatz kam.

Kurz darauf gelang ihr ein weiterer Meilenstein, denn sie ist auch die erste Frau, die in der höchsten Spielklasse im College Football Punkte erzielt hat.

Nachdem Vanderbilts Saisonfinale gegen Georgia wegen der COVID-19-Protokolle abgesagt wurde, scheint die Football-Karriere der 21-Jährigen jedoch erst einmal beendet zu sein. "Es sieht so aus, als ob meine Zeit als Football-Spielerin zu einem Ende gekommen ist", schrieb sie am Montag in einer Erklärung auf ihrem Twitter-Account.

Fuller setzt sportliche Karriere in North Texas fort

"Ich möchte mich persönlich beim gesamten Vanderbilt-Football-Team, den Trainern und Betreuern für die großartige Gelegenheit bedanken, ein Teil dieses Programms zu sein", so Fuller weiter.

Anchor Down! 🏈

And catch Vandy soccer game next season ⚽️ pic.twitter.com/OzlMkLs8Um — Sarah Fuller (@SarahFuller_27) December 15, 2020

Ihre sportliche Karriere wird sie bald an einem neuen College fortführen. Fuller, die im Mai ihren Abschluss an der Vanderbilt University machen wird, wird sich im nächsten Jahr an der University of North Texas einschreiben, wo sie ihre Spielberechtigung als Austauschstudentin beibehält. Dort wird sie auf ihren Master hinarbeiten.

Das berichtete "Yahoo Sports". Fuller erklärte außerdem gegenüber dem Online-Portal, dass sie nicht die Absicht habe, in North Texas wieder Football zu spielen. Falls die "Mean Green" sie aber brauchen würden, dann werde sie zur Stelle sein.

