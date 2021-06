College-Football

München - Während seiner Zeit am College hat der ehemalige NFL-Quarterback Johnny Manziel Autogramme gegeben und sich dafür bezahlen lassen. Dies offenbarte der ehemalige Spielmacher der Texas A&M in einem Gespräch mit "Barstool Sports".

"Ich habe mir am College ein anständiges Leben gemacht", blickte Manziel zurück und erzählte von zwei konkreten Vorfällen in der Woche des Spiels um die BCS Championship 2013 in Miami, die ihm laut eigenen Angaben knapp 33.000 US-Dollar eingebracht haben.

Manziel: Autogramme gegen Bezahlung

"Wir wollten uns nicht erwischen lassen und haben aus den Fehlern anderer gelernt, die erwischt wurden. Möglicherweise bin ich in die Eigentumswohnung von einem Typen gegangen und habe um die 10.000 Dinge unterschrieben. Dafür hat er mir dann 3.000 US-Dollar gegeben", so der 28-Jährige.

Während dieser unerlaubten Autogrammstunde näherte sich eine zweite Person und drohte zunächst, den damaligen College-Star auffliegen zu lassen. Kurz darauf bot er Manziel aber an, Kontakt mit einem weiteren Mann aufzunehmen, der ihm für Autogramme 30.000 US-Dollar zahlen würde.

NCAA untersuchte Verstöße von Manziel

"Der Typ meinte zu mir: 'Geh in diesen Raum im Fontainebleu (Hotel in Miami, Anm. d. Red.). Wenn du mit den Sachen fertig bist, die dort liegen, machst du davon ein Foto und du kriegt den Code für den Safe. Dort liegt das Geld", erinnert sich der Erstrundenpick von 2014, der aber stets betont, erst nach dem Gewinn der Heisman Trophy im Jahr 2012 Geld kassiert zu haben.

Die NCAA strebte damals Untersuchungen gegen Manziel an, konnte ihm aber nicht nachweisen, dass er für seine Unterschriften finanziell entschädigt wurde. Dies ist College-Spielern untersagt und kann lange Strafen zur Folge haben.

Ob Manziel nach seinem Geständnis noch belangt wird, ist nicht bekannt.

