München - Traurige Nachricht aus den USA: Laut dem Promiportal "TMZ" wurde in einer Privat-Wohnung von Box-Star Floyd Mayweather in Las Vegas der College-Football-Spieler Jarrett Johnson tot aufgefunden.

Jamie Lynn, die Freundin des Boxers, die gleichzeitig auch die Cousine von Johnson ist, soll den 24-Jährigen entdeckt haben.

Demnach soll es sich bei dem Ableben um einen Suizid handeln. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen. Dem Bericht zufolge könnten Depressionen der Auslöser gewesen sein. 2019 wurde Johnsons Bruder im Alter von nur 18 Jahren ermordet.

Johnson wollte Sprung in die NFL schaffen

Die Karriere des Quarterbacks hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen, so wurde er während seiner Zeit an der Lindenwood University in St. Charles, Missouri, als eines der größten Talente angesehen. Auch der Sprung in die NFL schien nicht mehr fern.

Die Universität verabschiedete sich bereits via Twitter von ihrem Ex-Spieler. "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei der Familie des ehemaligen Lions Jarrett Johnson", formulierten die Verantwortlichen.

Mayweather und Freundin Lynn haben sich bislang nicht geäußert.

Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.