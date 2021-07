College-Football

NFL

Tim Tebow: Eine Karriere wie keine zweite

Tim Tebow ist zurück in der NFL! Insider Ian Rapoport verkündete den Sensationsdeal unlängst auf Twitter. Der frühere Quarterback kehrt als Tight End der Jacksonville Jaguars zurück. Und das nach jahrelanger Footballabstinenz. Zwischenzeitlich war Tebow TV-Experte, Baseball-Spieler, Filmemacher … also so ziemlich alles außer Football-Profi. ran.de blickt auf seine Karriere.