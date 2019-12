College-Football

München/Atlanta - Nach acht Jahren Durststrecke haben die LSU Tigers wieder das National Championship Game erreicht.

Die Mannschaft von Head Coach Ed Orgeron gewann den Peach Bowl, das Halbfinale der College-Playoffs, gegen die Oklahoma Sooners mit 63:28 (49:14).

Burrow stellt Bowl-Rekord auf

Überragender Akteur auf dem Feld: Quarterback und Heisman-Trophy-Gewinner Joe Burrow, der mit sieben Touchdown-Pässen in der ersten Halbzeit einen NCAA-Rekord für Bowl-Spiele aufgestellt hat.

Insgesamt brachte es der als Nummer-1-Pick im Draft gehandelte Passgeber in drei Vierteln auf 7 Passing-Touchdowns, 1 Rushing-Touchdown und 493 Yards.

Drei seiner Touchdowns fing Justin Jefferson, zwei gingen auf das Konto von Terrace Marshall und einen fing Thaddeus Moss, der Sohn von NFL-Legende Randy Moss.

Hurts enttäuscht mit dem Arm

Zwar gelang den Sooners nach der 7:0-Führung der Tigers noch der 7:7-Ausgleich durch einen Lauf von Running Back Kennedy Brooks, Oklahomas Offense um Quarterback Jalen Hurts fand nie ein Mittel gegen Louisianas Defense.

Hurts brachte in der ersten Halbzeit nur 5 seiner 18 Pässe an den Mann, erlief aber immerhin zwei Touchdowns zum zwischenzeitlichen 14:35 und 21:56. Am Ende standen 15 von 32 Pässe für 217 Yards zu Buche.

Erste Meisterschaft seit 2007 möglich

LSU hat nun im National Championship Game in der Nacht von Montag, den 13. Januar auf Dienstag, den 14. Januar live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de die Chance, erstmals seit 2007 wieder die Meisterschaft zu gewinnen.

Dort treffen die Tigers auf den Sieger des Fiesta Bowls. Dort trifft Titelverteidiger Clemson Tigers auf die Ohio State (JETZT live auf ProSieben MAXX und ran.de).

