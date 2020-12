College-Football

München - Die College-Saison verlief in diesem Jahr alles andere als normal. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Spielzeit kräftig durcheinandergewirbelt.

Trotzdem biegt die Saison auf die Zielgerade ein: Am Samstag (ab 17.45 Uhr live auf ProSiebenMAXX) treffen im Rahmen der Championship Games mit den Oklahoma Sooners und den Iowa State Cyclones die zwei Schwergewichte der Big 12 aufeinander.

Der Monat Dezember markiert zudem ein weiteres wichtiges Ereignis: Der National Signing Day. Vom 16. bis 19. Dezember können die Nachwuchstalente in der sogenannten "Early Signing Day Period" offiziell am College unterschreiben.

Auch für sechs deutsche Football-Talente steht jetzt fest, für welches Team sie im kommenden Jahr auf das Feld laufen. ran.de stellt sie vor:

Alexander Honig - Quarterback - TCU Horned Frogs

Der Quarterback gilt als eines der größten europäischen Football-Talente überhaupt. Seine Wahl, künftig für die TCU Horned Frogs in der Big12-Conference zu spielen, stand schon lange fest. Nun konnte Honig auch endlich den Vertrag unterzeichnen und ist damit neben dem Deutschen Luke Wentz der erst zweite Europäer, der auf der Quarterback-Position bei einem Team aus den Top-5-Conferences spielt.

"TCU hat sich sofort wie Zuhause angefühlt. Die Trainer, der Campus und die Atmosphäre sind einzigartig. Ich kann es kaum abwarten, Teil einer solchen Universität zu sein", schrieb Honig auf Twitter. In Deutschland war der 18-Jährige für den Nachwuchs des GFL-Teams Schwäbisch Hall Unicorns tätig.

Erik Bockisch - Offensive Lineman - (Villanova Wildcats)

Mit 1,95 Metern und knapp 130 Kilogramm bringt Erik Bockisch die perfekten körperlichen Voraussetzungen für einen O-Liner mit. In seiner Jugend spielte er für die Elmshorn Fighting Pirates, zuletzt entwickelte sich der gebürtige Schleswig-Holsteiner an der Salisbury Highschool und bekam an einer der teuersten Privatschulen der Vereinigten Staaten ein Stipendium.

Nun geht es für Bockisch an die Villanova Universität. Die Wildcats spielen in der Colonial Athletic Association (CAA). Auf Twitter schrieb der Deutsche kurz und knapp: "Es ist offiziell".

Lennard Kühl - Wide Receiver/Tight End - (Toledo Rockets)

In der Talentschmiede der Fursty Razorbacks wurde Lennard Kühl ausgebildet. Nach nur einem Jahr bei dem Verein aus München wurden einige Schulen aus den USA auf den Wide Receiver/Tight End aufmerksam. Zuletzt spielte er für die Casady School in Oklahoma. Seine Entscheidung, künftig Football für die Toledo Rockets in der Mid-Amercian Conference (MAC) zu spielen, fiel relativ früh. Der 1,95 Meter-Mann war sich bereits seit August sicher.

Kühl hatte auch Angebote von den Colleges aus Eastern Michigan, Missouri State und Dartmouth.

Leander Wiegand - Offensive Lineman - (UCF Knights)

In Leander Wiegand geht ein weiterer Lineman an ein College in den USA. Der Deutsche ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbar und wird seine Klasse künftig bei den UCF Knights aus dem Bundesstaat Florida unter Beweis stellen. Die Knights spielen in der American Athletic Conference (AAC). Wiegand ist knapp zwei Meter groß und bringt fast 130 Kilogramm auf die Waage.

Zuletzt spielte er für die Aachen Vampires. "Ich bin sehr aufgeregt und will meiner Familie und meinen Trainern danken. Ich werde weiter hart arbeiten und freue mich auf die ersten Tage bei den UCF Knights", sagt Wiegand in einem kurzen Video auf seinem Twitter-Account.

Danijel Miletic - Offensive Lineman - (Virginia Tech Hookies)

Auch der O-Liner Danijel Miletic hatte ein Angebot der UCF Knights vorliegen. Doch der Bensheimer entschied sich für die Virginia Tech Hookies und läuft damit künftig in der hochklassigen ACC Conference auf. Miletic spielte einst für die Darmstadt Diamonds, auch er traf seine Entscheidung bereits vor einigen Wochen und machte sie mit einer Unterschrift nun offiziell.

Miletic ist 1,95 Meter groß und wiegt rund 130 Kilogramm.

Maurice Heims - Defensive End - (Washington Huskies)

In Maurice Heims unterschrieb ein weiterer Deutscher an einer Power-5-Universität und wird zukünftig für die Washington Huskies in der Pac-12 auflaufen. Der Defensive End startete seine Football-Karriere bei den Hamburg Swans und wechselte nach nur einem Jahr an die Santa Margarita High School in Kalifornien.

Heims hatte zudem Angebote von der Arizona University, der Penn State University sowie den Colleges aus Colorado und Illinois. Auf Twitter schrieb er: "Hallo Husky-Fans. Ich bin Zuhause."

