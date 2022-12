College-Football

München - Als Cornerback gehörte Hall of Famer Deion Sanders zu den Besten seiner Zunft. Inzwischen ist der frühere NFL-Profi als Trainer aktiv – und das ziemlich erfolgreich.

Seit drei Jahren steht Sanders als Cheftrainer bei Jackson State an der Seitenlinie. Seine Bilanz: 26:5, in dieser Saison sogar 11:0.

Viele Experten glauben, dass der 55-Jährige eines Tages auch als Head Coach in der NFL aktiv sein könnte. Auf dem Weg dorthin folgt nun aber offenbar erst einmal ein neuer Job. So berichtet "ESPN", dass sich Sanders darauf vorbereitet, den Posten als Head Coach an der University of Colorado anzunehmen.

Coacht Sanders bald in der NFL?

Demnach berichten mehrere Quellen, dass "Sanders und seine Mitarbeiter die Woche damit verbracht haben, sowohl potenzielle Mitglieder des Trainerstabs als auch des Support Staffs für sich zu gewinnen."

Dass der zweimalige Super-Bowl-Sieger auch in der NFL weit kommen könnte, legen derweil Aussagen von Cowboys-Owner Jerry Jones nahe. "Deion eignet sich hervorragend, um Cheftrainer in der National Football League zu werden", erklärte er bei "105.3 The Fan".

"Er hat eine positive Ausstrahlung und ein echtes Verständnis dafür, wie die Mentalität eines Spielers sein kann und sollte. Natürlich hat er einige der größten Menschen im Sport kennengelernt und von ihnen profitiert. Er hat Vorteile, wenn es darum geht, ein Trainer zu sein. Er ist ein großartiger Kommunikator und er ist ein echter Anführer von Männern."

Neben Colorado soll übrigens auch die University of Cincinnati an dem früheren Cornerback interessiert sein.