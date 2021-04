College-Football

München - Kuriose Geschichte aus den USA. Dort hat sich ein Obdachloser Zugang zum Campus der University of Southern California verschafft. Und das nur, weil er einen Football-Spieler imitierte.

Laut US-Medien zog der Mann, nachdem er es an der USC-Security vorbeigeschafft hatte, Helm und die restliche Football-Ausrüstung an und lief vorbei an weiteren Sicherheitsleuten auf das Feld, auf dem die Trojans trainierten.

Obdachloser schmuggelt sich rein

Doch das ist nicht alles. Der Obdachlose speiste zudem im Essensbereich der Footballer, stieg mit den anderen Spielern in den Jacuzzi und schlief in einer Suite des Los Angeles Memorial Coliseum, der Spielstätte des Teams.

Die anderen Sportler schlugen dabei wohl deshalb keinen Alarm, weil er vom Alter her ähnlich wie sie selbst aussah und sich als Probespieler ausgeben konnte.

Aufgefallen ist der Schwindel am Ende aber dennoch. Als er im Training anfing, Punt-Returns zu üben, bemerkten die Coaches das falsche Spiel und verwiesen ihn des Campus.

USC-Sicherheitssystem nicht immer aktiv

Dass es der Mann trotz eines Sicherheitssystems, jeder Spieler kommt nur via Fingerabdruck-Identifizierung auf das Gelände, so weit schaffen konnte, stellt die Sicherheitskräfte vor ein Rätsel.

Die Antwort liegt dabei vermutlich in der Corona-Pandemie. Um den Kollegen einen einfacheren Zugang zu ermöglichen, wurden Türen in der vergangenen Zeit mitunter nur angelehnt.

Der Obdachlose ist bei der University of Southern California übrigens kein Unbekannter. Einigen Sicherheitsbekannten war er bereits ein Begriff, da er zuvor schon einmal auf dem Feld erwischt wurde.

