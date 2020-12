College-Football

München - Am Samstag ist es endlich wieder soweit: #ranCollege auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de. In Woche 15 gastiert Alabama bei den Arkansas Razorbacks.

ran.de hat die perfekte Einstimmung auf das Match.

Alabama Crimson Tide

Tuscaloosa zurück an der Spitze

Während bei den amtierenden Champions - den LSU Tigers - in der laufenden Saison nichts funktionieren möchte, läuft es bei Alabama erneut erschreckend konstant. Das College stellt das einzige Programm, das in jedem Jahrzehnt seit der Gründung der Conference 1933 einen SEC-Titel gewann. Auch in diesem Jahr ist das Team mit einem 9-0-Record auf Kurs, die souveränen Auftritte machen Alabama erneut zu einem heißen Titelkandidaten.

Rote Elefanten

Das Team der 1930er-Saison bleibt Alabama bis heute in Erinnerung. Unter Hea Coach Wallace Wade gelang ein Rekord von zehn Siegen bei keiner Niederlage. Acht Spiele davon gewann das Team zu null. Everett Strupper, Sportswriter für das "Atlanta-Journal", schrieb einst über das Team: "Am Ende des Quarters begann die Erde zu beben, erst entfernt, dann immer näher. Einige begeisterte Fans riefen: 'Haltet euch fest, die Elefanten kommen.' Es kam das Team der Alabama University. Ich wurde allein vom Anblick kalt erwischt. Männer, die ich noch in der vergangenen Saison spielen gesehen hatte, waren auf einmal doppelt so groß."

#RollTide

Bis 1930 war Alabama eher als "Varsity-Team" oder die "Crimson White" bekannt. Nach einem 6:6-Unentschieden gegen die Auburn University schrieb der "Birmingham Age-Herald" zum ersten Mal von der "Crimson Tide". Alabama kämpfte dabei im tiefroten Schlamm gegen den haushohen Favoriten und trotzte diesem das Remis ab. Gegen Auburn spielte Alabama bis in das Jahr 1948 nicht mehr - der Name setzte sich allerdings immer weiter durch. Heute ist der Ausspruch #RollTide eine eingetragene Marke und drückt den Zuspruch oder einen Gruß unter Alabama-Fans aus.

AJ McWer?

Die Alabama Crimson Tide sind das wohl erfolgreichste College-Football-Programm des vergangenen Jahrhunderts. Als bester Quarterback seiner Geschichte gilt AJ McCarron. Er gewann unter anderem zwei National Championships und holte als Starter 36 Siege - einsamer Rekord. In der NFL konnte sich McCarron nie durchsetzen, er blieb ewiger Backup: Nach seinem Fünftrunden-Draft 2014 stand der Quarterback bereits bei Cincinnati, Buffalo, Oakland und Houston im Kader.

Die Million-Dollar-Band

Die hauseigene Marching-Band ist die größte Studentische Vereinigung der Universität. Die rund 400 Mitglieder performen in Normalzeiten regelmäßig vor tausenden Zuhörern. Mehrere Millionen Menschen haben sie inzwischen schon hautnah miterlebt. Nicht nur als College-Football-Spieler - sondern auch als Bandmitglied - kann man auf die finanzielle Unterstützung der Alma Mater zählen: Die Stipendien reichen jährlich von 500 bis 1000 US-Dollar. Wer sich außerdem zusätzlich im Orchester der Universität engagiert, qualifiziert sich für weitere Förderungen.

Nicht nur auf dem Feld meisterhaft

Der amtierende UCA-Division-1-A-Cheerleading-Meister kommt von der Alabama Crimson Tide. Die Mädels des "Spirit-Squads" überzeugen dabei nicht nur mit aufwendigen und teils glitzernden Kostümen im markanten rot-weiß - auch sportlich sind sie spitze.

Arkansas Razorbacks

Wooooooooo. Pig. Sooie!

Der "Hog-Call" ist wohl einer der bekanntesten Schlachtrufe im College Football. Er soll den Ruf und wohl auch das Verhalten eines richtigen Razorbacks nachstellen. Die Anleitung dafür: Hebe deine Arme über den Kopf und schreie "Woooo". Die Finger müssen dabei in Bewegung sein. Dann bringe deine Arme gerade nach unten, wobei du die Fäuste ballst und "Pig" rufst. Zuletzt wird der rechte Arm abgestreckt und "Sooie" gerufen.

Eine wilde Horde

Auf dem Campus kann man direkt erkennen, dass die Sportteams der Universität nach einer Horde Wildschweine benannt worden sind. Das "Wild Band of Razorbacks Monument" besteht zum Beispiel aus sechs bronzenen Wildschweinen. Es befindet sich an der nordöstlichen Ecke des Razorback-Stadions.

Das Monument wurde dem historischen Sieg des Teams über die LSU im Jahr 1909 gewidmet. Das Team wurde nach dem Erfolg von unzähligen Fans empfangen, als sich Head Coach Hugo Bezdek zu einem legendären Statement hinreißen ließ: "Das Team spielte wie eine wilde Horde Wildschweine." Daraufhin stimmten die Studenten im kommenden Jahr geschlossen dafür, die Teams von "Cardinals" in "Razorbacks" umzubenennen.

Tusk V

Dementsprechend hat die Universität natürlich auch ein Lebendmaskottchen, das dem Schullogo entspricht. "Tusk V" ist ein russisches Wildschwein, das die Razorbacks zu Events, bei den Heimspielen oder anderen Campus-Veranstaltungen begleitet.

Für die Zucht und Fortführung der Linie Tusks ist die Farm der Familie Stoke in Dadanelle (Arkansas) zuständig. "Tusk V" ist nun seit 2019 im Amt. Er löste seinen Vater, den Wildschweineber "Tusk IV", ab.

Razorbacks in der NFL

Die Razorbacks sind sicherlich eines der "kleineren" Programme der SEC. Dennoch brachten auch sie einige namhafte Talente in die NFL: Hunter Henry, Trey Flowers, Jason Peters oder das dominante Running-Back-Trio um Darren McFadden, Felix Jones und Peyton Hillis (Madden-Cover) sind nicht nur Insidern ein Begriff.

Im kommenden Jahr könnte Wide Receiver Treylon Burks als einer der besten Passempfänger der jüngsten SEC-Geschichte dazustoßen und auch Quarterback Feleipe Franks wird sich wohl Hoffnungen auf einen Platz in einem NFL-Kader machen dürfen.

