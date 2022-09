College-Football

Sa., 17:45 Uhr live P7 MAXX: Neue College-Saison - neue Favoriten

Die NCAA startet am Wochenende in ihre neue Saison. Wer sind die Favoriten und welches Team könnte überraschen? Das Spiel Colorado State at Michigan Wolverines am Samstag 03.09 seht ihr ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.

