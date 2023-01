College-Football

Von Philipp Schmalz

Ein 65:7-Sieg im National Championship Game gegen die TCU Horned Frogs, 304 Passing Yards, vier Passing und zwei Rushing Touchdowns! Stetson Bennett hat sich mit seinem zweiten College-Titel in Folge endgültig zur Legende bei den Georgia Bulldogs gemacht. Eine solche Karriere hätten vor einigen Jahren wohl nur die wenigsten erwartet. Mit 25 wird Bennett nun den Weg in die NFL gehen. Oder doch nicht?!

2017 begann der frischgebackene zweimalige Champion seine Karriere bei den Bulldogs. Allerdings nicht als hochgelobter Highschool-Athlet oder als "Fünf-Sterne-Talent", sondern als "Walk-On". Heißt: Er schaffte es Teil des Teams zu werden ohne vorher ein Stipendium der Schule angeboten bekommen zu haben und musste selbst für die Studiengebühren aufkommen. In der Regel werden diese "Walk-Ons" als Spieler des "Scout-Teams" benutzt. Selten werden sie Teil des aktiven Kaders.

Nachdem klar wurde, dass Justin Fields die 2018er-Saison in Georgia verbringen wird, entschied Bennett sich, das College zu wechseln und ging zum Jones County Junior College. Nach nur einem Jahr kehrte der heute 25-Jährige zu den Bulldogs zurück, weil es Fields seinerseits zu den Ohio State Buckeyes zog. Georgia bot Bennett diesmal ein Stipendium an und wurde zum Backup-Quarterback befördert.

Stetson Bennett: Vom Dauerbackup zum Doppelchampion

2019 verbrachte er einen Großteil der Saison hinter Jake Fromm auf der Bank, kam aber zu einem Einsatz im SEC Championship Game, weil dieser mit einer Verletzung ausfiel. Auch 2020 sollte er hinter D'Wan Mathis als Ersatzmann fungieren. Weil dieser aber enttäuschte, bekam Bennett kurzzeitig den Starterjob, bevor JT Daniels zu den Bulldogs kam. Daniels führte Georgia auch 2021 in die Saison, verletzte sich allerdings und machte somit den Weg für Bennett frei.

In den kommenden zwei Jahren führte der "Mailman" die Georgia Bulldogs zu zwei nationalen College-Titeln. Den ersten beiden seit 1980. Georgia-Coach Kirby Smart war nach dem erneuten Triumph voll des Lobes für seinen Quarterback: "Stetsons Arbeit spricht für sich selbst, die Art und Weise, wie er führt und sich vorbereitet. Seine mentale Verfassung ist die eines Quarterbacks, der glaubt, dass er jeden Wurf machen kann, und was er heute Abend gemacht hat, war wirklich erstaunlich."

"Meiner Meinung nach hat er wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere gemacht, mit einigen seiner Checks und Entscheidungen, die er getroffen hat, einfach nur spitze", so der 47-Jährige weiter.

Schafft es Stetson Bennett in die NFL?

Trotz all dieser Lobeshymnen, zwei Titeln hintereinander und zweifellos guten Statistiken gehört Bennett nicht zu den Top-Rookies im kommenden Draft. Bei vielen Experten und Scouts wird der 25-Jährige gerade so in der Top 10 aller Quarterback-Prospects geführt.

Die größten Schwächen des "alten Rookies" liegen auf der Hand. Mit nur 1,80 Meter bringt Bennett nicht gerade Gardemaße für einen NFL-Spielmacher mit, zudem hält er den Ball in der Pocket zu lang und bekommt Probleme, wenn er aus eben jener heraus muss. Auch bei langen Pässen bescheinigen ihm die Experten Schwachstellen. Zudem profitierte Bennett von einem Georgia-Team das mit zukünftigen NFL-Profis gespickt ist. Das hat seinen Job zweifellos erleichtert.

Nichtsdestotrotz könnte Bennett den Sprung in die NFL schaffen. Dass kein Team die Chance ergreift sich den bei Teamkollegen beliebten und mit einem hohen Football-IQ ausgestatteten Quarterback zu sichern, ist unwahrscheinlich - selbst, wenn das erst in den späteren Runden passiert.

Und ab dann ist alles möglich, denn Stetson Bennett hat in den letzten Jahren gezeigt, dass trotz aller Widrigkeiten mit ihm zu rechnen ist.