München – Es wäre eine schöne Geschichte: Tua Tagovailoa verlässt das College, geht in den Draft und zieht nun aus, um in der NFL bei den Miami Dolphins durchzustarten. Und wer ersetzt ihn bei der Alabama Crimson Tide?

Klar: Taulia Tagovailoa.

Der jüngere Bruder, der 2020 in sein zweites College-Jahr geht. Doch so einfach ist das natürlich nicht, denn er gilt zwar auch als großes Talent, muss sich im Kader aber wohl mindestens hinter Mac Jones anstellen, der 2019 seinen verletzten Bruder ersetzt hatte, als sich Tua die Hüfte gebrochen hatte.

Hinzu kommt, dass Alabama für 2020 Freshman Bryce Young verpflichtet hat, Five-Star-Recruit und Dual-Threat-Quarterback. Noch ein Top-Talent also.

Wenig Spielzeit in Aussicht

Heißt: Sehr wahrscheinlich wenig Spielzeit für Tagovailoa, der 2019 als Freshman in fünf Spielen zum Einsatz kam, dabei für 100 Yards und einen Touchdown warf. Zwölf Pässe waren es insgesamt.

Die weiteren Aussichten? Sind trübe.

Denn die Coronavirus-Pandemie betrifft natürlich auch den College-Football, wo im Moment ebenfalls alles stillsteht, Tagovailoa also aktuell keine Chance hat, Pluspunkte im Kampf um den Starter-Job zu sammeln.

Sollte die Saison wie geplant im Herbst über die Bühne gehen, wird es angesichts der Umstände ein schwieriges Jahr, für Tagovailoa aufgrund der verkürzten Vorbereitung sowieso.

Und deshalb schaut sich Taulia nun um, denn wie diverse Medien berichten, ist er im Transfer-Portal der NCAA aufgetaucht. Wie "The Athletic" berichtet, hat er offenbar zuletzt einen möglichen Wechsel auch immer mal wieder angesprochen.

Es wird nun bereits eifrig spekuliert. Angeblich hatte er vor seinem Wechsel zu den Alabama Crimson Tide einige andere Angebote von diversen Colleges wie Hawaii, Oregon, Florida Atlantic, Syracuse, Oklahoma State, Florida, Tennessee, Nebraska und Michigan, auch bei der LSU und South Carolina soll er vorstellig geworden sein.

Geht es nach Miami?

Heißes Gerücht: Da die Familie eine enge Verbindung hat, könnte er seinem Bruder in Richtung Florida beziehungsweise Miami folgen. Als Tua sich für Alabama entschied, zog die ganze Familie von Hawaii nach Alabaster. Damals hieß es, Taulia sei unter anderem auch zu den Crimson Tide gegangen, damit es die Eltern leichter haben, die Spiele der beiden Söhne zu sehen.

"Leider bin ich der einzige, der nach Miami kommt", sagte Tua noch unmittelbar nach dem Draft. "Meine Eltern bleiben in Alabama und konzentrieren sich auf meinen Bruder, der gerade auf dem College ist, und meine zwei jüngeren Schwestern. Es wird für mich also ein neues Zuhause in der Ferne."

Der Preis für eine Reunion und mehr Spielzeit: Sollte Taulia tatsächlich das College wechseln, müsste er laut NCAA-Regeln ein Jahr aussetzen, danach könnte er noch drei Saison auf dem College spielen.

