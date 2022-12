München - Der langjährige College-Football-Coach Mike Leach ist im Alter von 61 Jahren verstorben, das gab die University of Mississippi am Dienstag offiziell bekannt.

Leach war seit 2020 der Football Coach der Mississippi State Bulldogs. Wie die Schule mitteilte, starb er an den Folgen eines Herzversagens.

"Eine Trainerlegende der Nation"

"Coach Mike Leach warf einen gewaltigen Schatten nicht nur auf die Mississippi State University, sondern auf die gesamte College-Football-Landschaft", sagte Schulpräsident Mark E. Keenum in einer Erklärung.

"Seine innovative 'Air Raid'-Offensive hat das Spiel verändert. Mikes scharfer Verstand und seine ungeschminkte Offenheit machten ihn zu einer der wahren Trainerlegenden der Nation. Sein Tod erfüllt unsere Universität, die Southeastern Conference und alle, die College-Football geliebt haben, mit großer Traurigkeit", so Keenum weiter.

Leach trainierte Kingsbury und Minshew

Leach startete seine Laufbahn als College-Trainer im Jahr 2000 an der Texas Tech University. Zuvor hatte er in den 1990er Jahren als Assistent in Oklahoma gearbeitet. Später war er als Assistent an der Iowa Wesleyan Unviersity, der Valdosta State University und in Kentucky tätig.

In Texas trainierte er bei den Red Raiders unter anderem Kliff Kingsbury. Anschließend zog es ihn zu Washington State, wo er seine Offense um Gardner Minshew aufbaute.

Familie von Anteilnahme überwältigt

Nach acht Jahren in Washington ging Leach zur Mississippi State, wo er seit 2020 tätig war. Die Saison 2022 beendeten er und die Bulldogs mit einer Bilanz von 8-4 - anschließend gab die Schule sein Aus durch die krankheitsbedingten Probleme bekannt.

"Mike war ein großzügiger und aufmerksamer Ehemann, Vater und Großvater", heißt es in einer Erklärung von Leachs Familie. "Wir sind von der Liebe und Gebeten der Familie, der Freunde, der Mississippi State University, des Krankenhauspersonals und der Football-Fans auf der ganzen Welt überwältigt."