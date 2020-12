College-Football

Columbus - Er ist dynamisch und schnell, hat einen exzellenten Wurfarm und eine schnelle Entscheidungsfindung. Justin Fields von den Ohio State Buckeyes gilt als der zweitbeste Quarterback des NFL Drafts 2021 - direkt hinter Trevor Lawrence.

Im Playoff-Halbfinale der College-Meisterschaft könnte Fields aus dem Schatten von Lawrence heraustreten. Im Sugar Bowl trifft er auf dessen Clemson Tigers (in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar ab 1:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Schon seit Jahren liefern sich Fields und Lawrence ein Kopf-an-Kopf-Duell darum, wer der beste Quarterback des Jahrgangs ist.

Als die beiden Passgeber die High School verließen und sich zwischen sämtlichen Top-Universitäten entscheiden konnten, gingen die Meinungen der Experten auseinander.

Eine Glaubensfrage: Justin Fields oder Trevor Lawrence?

"ESPN" listete Fields als besten Rekruten der gesamten USA. "Rivals.com" und "247Sports.com" setzten Fields hingegen auf Platz 2 hinter Lawrence.

Es ist gewisser Weise eine Glaubensfrage, welchen Typ Quarterback man bevorzugt.

Lawrence gilt als ein Pro-Style-Quarterback, ist also eher ein Pocket Passer im Stil von Tom Brady oder Peyton Manning. Fields hingegen ist ein Dual-Threat Quarterback. Heißt also: Er ist sehr mobil und erinnert eher an Spielertypen wie Russell Wilson oder Kyler Murray.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Passgebern: Während die College-Laufbahn von Lawrence wie in einem Bilderbuch verlief und er früh zum Starting-Quarterback ernannt wurde, musste Fields einen Umweg nehmen.

2018 ging Fields auf die University of Georgia, hatte dort allerdings einen schwierigen Start. Aufgrund eines komplizierten Fingerbruchs verpasste er einen Großteil der Saisonvorbereitung. Als Backup hinter Jake Fromm kam er lediglich zu Kurzeinsätzen.

Spielgenehmigung aufgrund rassistischer Beleidigung

Als sich für die Saison 2019 ein ähnliches Szenario andeutete, entschied sich Fields für einen Wechsel zur Ohio State University. Eigentlich schreiben die NCAA-Regularien vor, dass ein Spieler eine Saison aussetzen muss, bevor er für eine andere Universität auflaufen darf.

Sollte der Wechsel allerdings aus Gründen erfolgen, die "außerhalb der Kontrolle des Schüler-Athleten liegen und sich direkt auf dessen Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden auswirken", kann die NCAA eine Sondergenehmigung erteilen – so wie zum Beispiel bei Justin Fields.

Weil der Quarterback an seiner alten Universität von einem Baseballspieler rassistisch beleidigt wurde, galt ein Verbleib in Georgia als unzumutbar. Also durfte Fields bereits 2019 für die Ohio State Buckeyes spielen – und tat dies auf allerhöchstem Niveau.

Fields führte seine Mannschaft zur Meisterschaft der Big Ten Conference und wurde als MVP des Meisterschaftsspiels ausgezeichnet. Bei der Wahl zur Heisman Trophy 2019 belegte er den dritten Platz hinter den Quarterbacks Joe Burrow und Jalen Hurts.

Mehr Talent als Deshaun Watson und Jalen Hurts?

Der private Quarterback Coach Quincy Avery, der unter anderem Deshaun Watson (Houston Texans) und Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) betreut hat, sagt: "Justin Fields ist der talentierteste Quarterback, mit dem ich je gearbeitet habe."

Was er an ihm besonders zu schätzen weiß: "Er kann verschiedene Dinge mit seinem Wurfarm tun, ist aber auch dazu in der Lage, mit seinen schnellen Beinen aktiv zu werden, wenn der angedachte Spielzug zusammenbricht."

Auch die Arbeitsmoral von Fields beeindruckt Avery: "Jedes Mal, wenn er wieder in der Stadt ist, schreibt er mir :'Hey, was ist los, wann werfen wir?' Und dann machen wir uns an die Arbeit - nonstop. Er tut auch sehr viel für seine Kraft und seine Kondition. Das ist wirklich beeindruckend."

Was Fields allerdings noch fehlt, ist die Eigenschaft, in den ganz großen Spielen die bestmögliche Leistung abzurufen.

Vergangene Saison scheiterte Ohio State im Halbfinale der College-Meisterschaft. Gleich zwei Pässe von Fields wurden abgefangen. Dabei hatte er in der gesamten vorherigen Saison nur eine Interception geworfen.

Der damalige Gegner: die Clemson Tigers mit Trevor Lawrence.

Ob nun im erneuten Aufeinandertreffen die Revanche gelingt?

Justin Fields offenbart Schwächen

Das Problem: Fields offenbarte zuletzt wieder Schwächen. Das Big Ten Championship Game gegen die Northwestern Wildcats gewannen die Buckeyes nicht wegen, sondern eher trotz Justin Fields.

Der Quarterback brachte nur 12 seiner 27 Pässe für 114 Yards an den Mann, warf zwei Interceptions und wurde drei Mal gesackt.

Der 21-Jährige führte dies unter anderem darauf zurück, dass seine liebste Anspielstation Chris Olave in diesem Spiel fehlte: "Wenn einer der besten Receiver nicht spielt, macht das meine Arbeit natürlich schwieriger." Doch genügt das als Erklärung?

Matt Miller, der Bleacher-Report-Draft-Experte, findet kritische Worte: "Gegen die besten Defensiven waren Probleme in der Entscheidungsfindung und in der Spielgeschwindigkeit offensichtlich. Das wird einige Scouts bedenklich stimmen."

Die Playoffs der College-Meisterschaft bieten für Fields nun die letzte Gelegenheit, diese Bedenken auszuräumen und gleichzeitig aus dem Schatten von Trevor Lawrence zu treten.

Oliver Jensen

