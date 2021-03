München - Die Kansas Jayhawks haben sich von ihrem Head Coach Les Miles getrennt. Bereits am vergangenen Wochenende war Miles beurlaubt worden, nachdem ein schockierender Bericht den Druck auf den erfahrenen Cheftrainer erhöht hatte.

Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, sich während seiner Zeit als Head Coach an der Louisiana State University an Studentinnen vergriffen zu haben.

Miles entschuldigt sich bei Spielern

"Für die Universität, ihre Fans und alle Angehörigen unseres Football-Programms tut es mir herzlich leid", erklärte Athletic Director Jeff Long die Entlassung von Miles. "In Zusammenarbeit mit einer externen Firma werden wir unverzüglich mit der Suche nach einem Head Coach beginnen."

Miles richtet sich in einem ersten Statement an seine ehemalige Schützlinge und ermunterte sie, der Hochschule auch weiterhin treu zu bleiben. "Euch und dem Football-Team der University of Kansas steht eine große Zukunft bevor", versicherte er.

Auffälliges Verhalten an der Louisiana State University

Die schweren Vorwürfe gegen den 67 Jahre alten Cheftrainer wurden durch eine Untersuchung der Anwaltskanzlei Husch Blackwell öffentlich gemacht.

Nach Informationen von "CBSSports" soll Miles Nachrichten an Studentinnen geschickt, diese in seinen Wohnkomplex eingeladen und vereinzelt sogar geküsst haben. Zudem bot er ihnen Hilfe für ihre zukünftige Karriere an und soll den Vorschlag gemacht haben, sich mit ihnen in ein Hotel zurückzuziehen.

Angeblich wollten die LSU Tigers Miles bereits im Jahr 2013 freistellen, letztlich zeichnete er sich noch bis 2016 für die Geschicke in Baton Rouge verantwortlich.

Anwalt kritisiert Universität scharf

"Wir haben alle möglichen Hintergrundgespräche geführt", versichern derweil die Verantwortlichen der Jayhawks. "Wir haben mit so ziemlich jedem über Miles und sein Verhalten gesprochen. Es gab keine Anzeichen für diese Vorwürfe - keine Untersuchung, keine Berichte, Nichts."

Miles' Anwalt Peter Ginsberg kritisiert die Entscheidung der University of Kansas und sieht seinen Mandaten im Recht: "Es ist falsch, die Laufbahn eines Menschen auf einige aus der Luft gegriffene Vorwürfe zu reduzieren. Das ist nicht das Verhalten einer hochangesehenen Bildungseinrichtung."

Miles hatte die Kansas Jayhawks im Jahr 2019 übernommen und verbuchte in dieser Zeit eine enttäuschende Bilanz von 3-18.

