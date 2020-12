Pasadena/München - Es ist eines der historischsten Spiele im College-Football. Der Rose Bowl muss in dieser Saison aber seine Heimstätte verlassen.

Aufgrund der hohen Infektionsrate mit dem Coronavirus in Kalifornien kann das geschichtsträchtige Spiel nicht an der Westküste der USA stattfinden. Das teilten die Veranstalter "Tournament of Roses" nun mit.

Rose Bowl im Stadion der Cowboys

Stattdessen findet das Spiel, welches in dieser Saison gleichzeitig ein Halbfinale in den College Football Playoffs (CFP) ist, in Texas statt. Das AT&T Stadium, die Heimat der Dallas Cowboys, ist der neue Austragungsort. Der Rose Bowl findet nach aktuellen Stand am 1. Januar 2021 statt.

Grund für die Verlegung sei die "wachsende Anzahl von COVID-19-Fällen in Südkalifornien sowie der Unfähigkeit, Spieler- und Trainergäste in Kalifornien aufzunehmen", teilte das "Tournament of Roses" mit.

Die Entscheidung sei gemeinsam mit den CFP-Verantwortlichen getroffen worden. Ziel sei es, zumindest die Familien und Freunde der Akteure bei diesem großen Spiel ins Stadion zu lassen. "Wir wissen, dass diese Entscheidung nicht leicht zu treffen war", hieß es in der Mitteilung von Tournament-of-Roses-CEO David Eads.

Spiel fand seit 1942 immer in Pasadena statt

Dabei steht noch gar nicht fest, ob das Spiel dann auch "Rose Bowl" heißen darf, denn mit der Verlegung geht eine unglaubliche Tradition zu Ende. Es ist seit 1942 und dem Angriff auf Pearl Harbor der erste Rose Bowl, der nicht in Pasadena ausgetragen wird.

Ebenfalls am 1. Januar findet auch das zweite Halbfinale der CFP statt - der Sugar Bowl in New Orleans. Das National Championship Game, bei dem die beste College-Mannschaft des Landes ermittelt wird, soll dann am 11. Januar in Miami, Florida steigen.

