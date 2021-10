College-Football

Madison - Die College-Footballer der Wisconsin Badgers haben am Samstagabend deutscher Zeit einen klaren 27:7-Sieg gegen die an Position neun gerankten Iowa Hawkeyes gefeiert.

Im Big Ten West-Duell ließen die Badgers den favorisierten Hawkeyes keine Chance, Wisconsins Quarterback Graham Mertz erwischten einen starken Tag und erlief zwei Touchdowns selbst. Außerdem warf der 20-Jährige für 104 Yards und einen Touchdown.

Die beiden Colleges verbindet eine mehr als 100 Jahre andauernde Rivalität, die zwischen den beiden Teams ausgespielte Heartland-Trophy ging in diesem Jahr nach Wisconsin.

Schwere Verletzung überschattet Spiel

Die Badgers bauten mit dem vierten Sieg in Folge ihre Bilanz auf 5:3 aus. Die Hawkeyes, in deren Offense wenig zusammenlief, stehen bei 6:2. Iowa führt die Tabelle der Big Ten West weiter an, musste nach der 7:24-Niederlage bei Purdue vor zwei Wochen aber die zweite Pleite in Serie einstecken.

Iowas Quarterback Spencer Petras sammelte 93 Passing Yards und erlief selbst einen Touchdown, in der Schlussphase wurde er durch Backup Alex Padilla ersetzt. Weder das Pass- noch das Laufspiel der enttäuschendn Hawkeyes kam in Schwung. Überschattet wurde das Spiel durch die schwere Verletzung von Wisconsins Tight End Clay Cundiff.

Ferguson fängt ersten Touchdown des Spiels

Mit einem Touchdown durch Tight End Jake Ferguson war Wisconsin im ersten Quarter Führung gegangen. Kicker Collin Larsh verwandelte im zweiten Spielabschnitt zwei Field Goals, Quarterback Mertz lief selbst in die Endzone. Mit 20:0 für Wisconsin ging es in die Pause.

Im dritten Viertel verkürzte Iowas Spielmacher Petras durch einen Lauf über ein Yard, bevor Mertz mit seinem zweiten Rushing-Touchdown über die gleiche Distanz den 27:7-Endstand herstellte.

Du willst die wichtigsten College-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.