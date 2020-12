College-Football

München - Defensive Player of the Year Zaven Collins wird sich für den NFL Draft anmelden. Das gab der Gewinner der Bronko Nagurski Trophy am Donnerstag bekannt.

"Um meine Familie zu unterstützen und meinem Traum zu folgen, möchte ich bekanntgeben, dass ich mich zum NFL-Draft 2021 anmelden werde", schrieb der Linebacker der Tulsa University auf Social Media. "Ich richte meinen Fokus jetzt darauf, diesem Traum nachzugehen, daher wünsche ich meinen Teamkollegen viel Glück im Armed Forces Bowl."

Bei der Vergabe des Butkus Awards zum besten Linebacker des Jahres landete Collins hinter Notre Dames Jeremiah Owusu-Koramoah. In der Saison brachte er es auf 54 Tackles, 11,5 davon für Raumverlust und vier Interceptions. Gegen Tulane gelang ihm zuletzt ein Return-Touchdown über 96 Yards nach einer Interception.

