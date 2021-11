New York (SID) - Max Scherzer wird laut US-Medien der bestbezahlte Baseball-Profi der Geschichte. Der 37 Jahre alte Amerikaner hat sich demnach mit den New York Mets auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt, der ihm insgesamt 130 Millionen Dollar (ca. 115 Millionen Euro) einbringt. Mit einem Jahresgehalt von umgerechnet 38,4 Millionen Euro löst er Pitcher Gerrit Cole von den New York Yankees (ca. 32 Millionen) als Spieler mit dem höchsten Verdienst ab.

Scherzer hatte zuletzt für die Los Angeles Dodgers gespielt, die Mets werden der fünfte Klub in seiner 15-jährigen Karriere. 2019 hatte er mit den Washington Nationals die World Series gewonnen.