New York (SID) - Die New York Yankees sind ihrem Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) einen Schritt näher gekommen. Der Rekordmeister setzte sich im Entscheidungsspiel des Play-off-Viertelfinals gegen die Cleveland Guardians mit 5:1 durch und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:2 für sich.

Giancarlo Stanton und Aaron Judge gelangen in der Partie, die wegen des schlechten Wetters um 24 Stunden verschoben worden war, Homeruns. Die Yankees treffen ab Mittwoch in der American League Championship Series nun auf die Houston Astros.

Im zweiten Halbfinale (National League) gewannen die Philadelphia Phillies im ersten Spiel der Serie mit 2:0 gegen die San Diego Padres. Vier Siege sind zum Einzug in die World Series (ab 28. Oktober) nötig.