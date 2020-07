Washington (SID) - Die Profis der Major League Baseball (MLB) haben beim verspäteten Saisonstart ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Ein Großteil der Spieler ging am Donnerstag (Ortszeit) als Geste der Solidarität mit der "Black Lives Matter"-Bewegung vor Beginn der Partien auf ein Knie und hielt dabei ein langes schwarzes Band in der Hand. Zur US-Nationalhymne standen die Profis vor der Partie der Washington Nationals gegen die New York Yankees (1:4) wieder auf.

Beim Spiel der Los Angeles Dodgers gegen die San Francisco Giants (8:1) knieten einige Spieler und Mitglieder des Trainerstabs angeführt von Starspieler Mookie Betts während der Hymne weiter. Die Teamkollegen legten Betts dabei eine Hand auf die Schulter. "Es war ein wirklich wichtiger, vereinender Moment für die Spieler und den Stab auf beiden Seiten", sagte Giants-Manager Gabe Kapler.

Der Kniefall gilt als Symbol des Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA gibt es seit Wochen weltweit Demonstrationen. Footballprofi Colin Kaepernick war 2016 als erster Spieler aus Protest aufs Knie gegangen.

Der renommierte US-Virologe Anthony Fauci warf in Washington symbolisch den First Pitch, um die Saison zu eröffnen. Der 79-Jährige verfehlte den Catcher allerdings deutlich. Die Liga hatte sich erst im Juni nach wochenlangen Diskussionen mit der Spielergewerkschaft MLBPA auf eine verkürzte Saison geeinigt.