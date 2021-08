Köln (SID) - Der ehemalige Baseball-Star J.R. Richard ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das teilte sein ehemaliger MLB-Klub Houston Astros am Donnerstag mit. Der US-Amerikaner spielte in den 70er-Jahren für die Franchise als Pitcher und musste im Alter von 30 Jahren seine Karriere in Folge eines Schlaganfalls beenden.

"Heute ist ein trauriger Tag für die Houston Astros, da wir den Verlust einer unserer Ikonen betrauern. J.R. wird als einer der größten Pitcher der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben", heißt es in der Mitteilung.