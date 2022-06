Köln (SID) - Max Kepler hat bereits in einem frühen Stadium der Saison in der Major League Baseball (MLB) eine optimistische Prognose für die Minnesota Twins ausgegeben. "Unsere Chancen, in die Play-offs zu kommen, stehen sehr gut", sagte der 29 Jahre alte Outfielder bei Sport1: "Die Mannschaft ist super, und auch die Spieler verstehen sich alle gut. Das Hauptziel ist, gesund und positiv zu bleiben."

Die Twins sind nach 71 von 162 Hauptrundenspielen das sechstbeste Team der American League und damit mittendrin im Play-off-Rennen. Der Berliner Kepler, der in dieser Spielzeit bislang sieben Homeruns geschlagen hat und einen soliden Schlagdurchschnitt am Schlagmal aufweist, sieht bei sich selbst auf dem Weg Richtung Postseason aber noch Verbesserungspotenzial.

"Das will ich jedes Jahr bis zum Ende meiner Karriere. Es ist immer ein Projekt, Kleinigkeiten zu finden, die zu verbessern und mich weiterzuentwickeln", sagte Kepler: "Ich will weiter mithelfen, Spiele zu gewinnen, und ein Teamplayer sein."