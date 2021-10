Los Angeles (SID) - Die Atlanta Braves sind in der World Series wieder in Führung gegangen und nur noch zwei Siege vom ersten Titel seit 26 Jahren in der Major League Baseball (MLB) entfernt. Die Braves setzten sich in der Nacht zu Samstag vor eigenem Publikum 2:0 gegen die Houston Astros durch, in der Finalserie steht es damit 2:1 für Atlanta.

Auch die kommenden beiden Partien der Best-of-Seven-Serie finden in der Nacht zu Sonntag und Montag (jeweils deutsche Zeit) in Atlanta statt.

Atlanta hatte zuletzt 1995 einen seiner insgesamt drei MLB-Titel geholt, Houston gewann die MLB-Meisterschaft zuletzt 2017.