Berlin (SID) - Die Houston Astros und die Atlanta Braves stehen im Play-off-Halbfinale der Major League Baseball (MLB). Houston, 2017 Gewinner der World Series, erzielte durch ein 10:1 gegen die Chicago White Sox den entscheidenden dritten Sieg. Im Kampf um den Finaleinzug treffen die Texaner auf die Boston Red Sox.

In der Division Series der National League (NL) erreichten die Atlanta Braves durch ein 5:4 gegen die Milwaukee Brewers das Halbfinale. Die Los Angeles Dodgers haben ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung derweil am Leben gehalten. Der Meister aus Kalifornien bezwang im vierten Viertelfinale die San Francisco Giants mit 7:2 und glich in der Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt in der Nacht zu Freitag.