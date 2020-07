Köln (SID) - In der Major League Baseball (MLB) spitzt sich die Lage nach weiteren Coronafällen zu. Die Philadelphia Phillies meldeten am Donnerstag positive Testergebnisse bei einem Trainer sowie einem Mitarbeiter und stellten alle Aktivitäten am Vereinsgelände auf unbestimmte Zeit ein. Auch die Serie gegen die Toronto Blue Jays am kommenden Wochenende wurde abgesagt.

Bei den stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Miami Marlins wurde laut ESPN ein weiterer Spieler positiv getestet. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Klub auf 17 Profis und zwei Trainer. Bis zur kommenden Woche wurden alle Spiele des Teams aus Miami verschoben. Ab Dienstag stehen momentan noch drei Spiele gegen Philadelphia auf dem Programm.

Die Phillies, bei denen zuvor schon ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet worden war, hatten bereits am vergangenen Wochenende gegen die Marlins gespielt. Nach dem Corona-Ausbruch bei den Gästen waren zur Sicherheit die darauffolgenden Partien von Philadelphia gegen die New York Yankees verlegt worden.

Als einzige der großen Profiligen in Nordamerika verzichtet die MLB auf die Errichtung einer "Blase" und lässt die Partien ohne Zuschauer in den normalen Stadien der Teams austragen. Die Spieler werden dabei alle 48 Stunden auf das Coronavirus getestet.