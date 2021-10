München/New York - Die Boston Red Sox haben ihren Erzrivalen New York Yankees in der Wildcard-Runde der Major League Baseball (MLB) ausgeschaltet.

Die Gastgeber setzten sich im Fenway Park mit 6:2 durch und treffen in der Divisional Series der American League auf die Tampa Bay Rays.

Xander Bogaerts und Kyle Schwarber gelangen im Ausscheidungsspiel der American League Homeruns für Boston, World-Series-Gewinner von 2018. Durch das Aus muss der Rekordmeister aus New York weiter auf seinen ersten Titel seit 2009 warten.

Die Yankees hatten sich am letzten Spieltag der Hauptrunde mit einem 1:0 bei den Rays für die Wildcard-Runde qualifiziert. Die Red Sox gewannen nach einer Aufholjagd mit 7:5 bei den Baltimore Orioles.

Im Wildcard-Game der National League treffen am Mittwoch (Ortszeit) Titelverteidiger Los Angeles Dodgers und die St. Louis Cardinals aufeinander, der Sieger spielt anschließend gegen die San Francisco Giants.

Die Divisional Series werden im Best-of-five-Modus ausgetragen. Anschließend werden nach dem Modus Best of Seven die Gewinner der Championship Series sowie der World Series ermittelt.