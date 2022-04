Köln (SID) - Der Auftakt von Max Kepler mit den Minnesota Twins in die neue Saison der Major League Baseball (MLB) wird auf Sport1 übertragen. Der TV-Sender zeigt die komplette Partie des deutschen MLB-Stars gegen die Seattle Mariners am Donnerstag ab 22.05 Uhr im Livestream, ab 23.30 Uhr steigt Sport1 auch im Free-TV in die Übertragung des restlichen Spiels ein.

Die Live-Übertragung im deutschen Fernsehen sei "eine große Sache für mich, aber auch für den Baseball im Allgemeinen und für die deutsche Baseballgemeinde", sagte Kepler (29) vor der Partie am sogenannten Opening Day: "Ich fühle mich geehrt, dass Sport1 Baseball und insbesondere die Spiele der Twins im Free-TV übertragen wird."

Sport1 hat sich langfristig umfangreiche Übertragungsrechte für die MLB gesichert. Von 2022 bis 2026 zeigt der Münchner TV-Sender bis zu 500 Saisonspiele aus der nordamerikanischen Profiliga live. Zu sehen sind die Partien bei Sport1+, Sport1 Extra und Sport1 (Free-TV).