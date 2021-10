Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Dodgers haben ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Major League Baseball (MLB) am Leben gehalten. Im Wildcard-Game der National League (NL) setzte sich der Meister aus Kalifornien am Mittwoch (Ortszeit) mit 3:1 gegen die St. Louis Cardinals durch und bekommt es im Viertelfinale der Play-offs nun mit den San Francisco Giants zu tun.

Die Dodgers hatten trotz 106 Siegen in der regulären Saison den Umweg über die Ausscheidungsrunde für die Play-offs einlegen müssen. Mit einem Sieg mehr hatten die Giants in der West Division die Nase vorn. In der 131-jährigen Rivalität der beiden Klubs kommt es nun erstmals zu einem Post-Season-Duell.

Bereits am Dienstag hatten die Boston Red Sox ihren Erzrivalen New York Yankees in der Wildcard-Runde der American League (AL) ausgeschaltet, sie treffen im Viertelfinale der Play-offs auf die Tampa Bay Rays. Zudem spielen die Houston Astros gegen die Chicago White Sox sowie die Milwaukee Brewers gegen die Atlanta Braves.

Die Play-off-Viertelfinals werden im Best-of-five-Modus ausgetragen. Anschließend werden nach dem Modus "best of seven" die Champions der jeweiligen Ligen sowie der Gewinner der World Series ermittelt.