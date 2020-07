München/Philadelphia - Nur drei Spiele nach dem Saisonstart muss die Major League Baseball ihren ersten Corona-Schock verkraften.

Zwölf Spieler und zwei Coaches der Miami Marlins wurden laut "ESPN" positiv auf das Coronavirus getestet. Die eigentlich ab Montag angesetzte Serie der Marlins gegen die Baltimore Orioles wurde abgesagt.

Bereits am Sonntag wurden vier Marlins-Spieler positiv getestet. Nun sei die Zahl durch eine Weiterverbreitung des Virus innerhalb der Kabine weiter angestiegen. Laut "ESPN" sollen dabei nicht alle Fälle symptomfrei sein.

Marlins sitzen in Philadelphia fest

Erst am Sonntag hatten die Marlins trotz der vier positiven Corona-Fälle bei den Philadelphia Phillies gespielt, die wiederum als nächstes gegen die New York Yankees, die bekannteste Franchise der MLB, antreten würden.

Immerhin entschieden sich die Marlins gegen eine Rückreise nach Miami am Sonntagabend. Sie befinden sich weiterhin in Philadelphia, die mit Covid-19 Infizierten wurden in Quarantäne gesteckt.

Unter den positiv gestesten Spielern befindet sich Pitcher Jose Urena. Der Rechtshänder hätte ursprünglich das Spiel am Sonntag gegen die Phillies bestreiten sollen.

Phillies und Braves womöglich betroffen

Noch ist unklar, ob neben den Marlins auch die Phillies vorerst aus dem Spielbetrieb genommen werden.

Auch die Atlanta Braves sind möglicherweise betroffen. Sie absolvierten am vergangenen Mittwoch noch ein Testspiel gegen die Marlins.

Die MLB hat erst am Freitag als erste der großen vier US-Sportligen (MLB, NFL, NBA, NHL) trotz Corona-Pandemie den Spielbetrieb wiederaufgenommen. Sie gilt als erste große Bestandsaufnahme für Profisport in den USA, ehe in dieser Woche auch die NBA und NHL wieder Spiele austragen und die NFL-Teams ihre Spieler zu den Training Camps für die kommende Saison empfangen.

