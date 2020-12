München/Cleveland - Das Baseball-Team aus Cleveland sucht einen neuen Namen. Die Franchise will den Namen "Indians" zur kommenden Saison ablegen und reagiert somit auf die Proteste der amerikanischen Ureinwohner, die den Teamnamen als rassistisch empfanden.

Derzeit ist noch nicht klar, welchen Beinamen der Klub aus Cleveland zukünftig tragen soll. Ausgerechnet Schauspieler Charlie Sheen hat nun eine Idee.

Im legendären Film "Die Indianer von Cleveland" (englischer Titel: "Major League") spielte der Schauspieler den Pitcher Ricky "Wild Thing" Vaughn und erreichte mit der Rolle Kultstatus.

Mit einem Augenzwinkern sagte er nun gegenüber "The Athletic": "Gerüchten zufolge sind Namen wie The Commodores, The Spiders, The Crows oder vielleicht The Guardians die Spitzenreiter. Alle sind meiner Meinung nach eine gute Wahl."

Charlie Sheen ist bekennender Baseball-Fan

Doch Sheen hat auch einen anderen Vorschlag in der Hinterhand: "Ich würde mich geehrt fühlen, wenn The Vaughns oder The Wild Things ihre Wahl wären. Ich bin aber klug genug, um zu wissen, dass es unrealistisch ist", meint der der Amerikaner und sagt: "Aber hey, ein Kerl kann träumen, richtig?"

Sheen ist bereits sein ganzes Leben lang ein bekennender Baseball-Fan und baute durch den Kult-Film aus dem Jahr 1989 eine Beziehung zu der Franchise aus Cleveland auf. Als die Indians 2016 gegen die Chicago Cubs kurz vor Gewinn der World Series und dem ersten Titelgewinn seit 1948 standen, war der Schauspieler im Stadion.

Wie sich die Team-Eigentümer entscheiden werden, ist noch offen. Cleveland Wild Things? Träumen darf man ja.

