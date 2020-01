Berlin (SID) - Der Spionage-Skandal in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB hat zu einer weiteren Entlassung geführt. Die New York Mets trennten sich am Donnerstag von ihrem Manager Carlos Beltran. Der ehemalige Spieler der Houston Astros, die im Mittelpunkt des Skandals um gestohlene taktische Anweisungen stehen, stand vor seiner ersten Saison als Chefcoach.

Beltran (42) ist der einzige Spieler, der von der Liga namentlich mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurde. Er gehörte zur Mannschaft der Astros, die 2017 die World Series gewann. Die Spieler hatten sich dabei illegaler technischer Hilfsmittel und einer Mülltonne bedient, um die geheimen Zeichen der gegnerischen Mannschaft zu entschlüsseln und an die eigenen Schlagmänner weiterzuleiten.

Im Verlauf der Woche hatten sich bereits die Boston Red Sox von Manager Alex Cora getrennt. Er war 2017 einer der Coaches der Astros, die sich im Anschluss an die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse der MLB von ihrem Manager AJ Hinch und General Manager Jeff Luhnow getrennt hatten. Houston muss außerdem eine Geldtrafe von fünf Millionen Dollar zahlen und verliert seine ersten beiden Picks in den Drafts 2020 und 2021.