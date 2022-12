Köln (SID) - Achter Sieg in den letzten neun Spielen: Die Wagner-Brüder Franz und Moritz bleiben mit Orlando Magic in der NBA obenauf. Gegen die San Antonio Spurs gewann Orlando vor eigenem Publikum mit 133:113. Franz Wagner kam auf 21 Punkte, Moritz auf 17. Topscorer der Magic war Cole Anthony mit 23 Punkten.

Dagegen kassierte Dennis Schröder mit den Los Angeles Lakers die nächste Niederlage, gegen die Charlotte Hornets hieß es in eigener Halle 130:134. Obwohl die Lakers im letzten Viertel einen Rückstand aufholten, gingen sie am Ende zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Parkett. Schröder, der in der Schlussphase einen Dreier aus guter Position vergab, erzielte neun Punkte, Superstar LeBron James war mit 34 Punkten und acht Assists Topscorer der Lakers.

Eine große Show lieferte einmal mehr Luka Doncic beim 112:106 der Dallas Mavericks im Gastspiel bei den Houston Rockets. Der Slowene kam auf 50 Punkte und markierte damit seinen persönlichen Saisonbestwert.